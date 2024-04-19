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20 апреля в Москве пройдет турнир по «Мир танков» с призовым фондом в 17 миллионов рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Lesta Games

20 апреля в Москве начнется гранд-финал турнира «Пламя судьбы» по игре «Мир танков». Призовой превышает 17 миллионов рублей и с каждой покупкой одного из четырех пакетов со стилями он становится еще больше. За победу сразятся четыре команды, а победитель станет известен 21 апреля.

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Кроме того, шанс получить подарки есть и у игроков — как у тех, кто покупал пакеты стилей, так и у зрителей онлайн-трансляции финала. Дополнительную информацию о турнире можно увидеть по ссылке.

Источник: tanki.su
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