20 апреля в Москве пройдет турнир по «Мир танков» с призовым фондом в 17 миллионов рублей

20 апреля в Москве начнется гранд-финал турнира «Пламя судьбы» по игре «Мир танков». Призовой превышает 17 миллионов рублей и с каждой покупкой одного из четырех пакетов со стилями он становится еще больше. За победу сразятся четыре команды, а победитель станет известен 21 апреля.

Кроме того, шанс получить подарки есть и у игроков — как у тех, кто покупал пакеты стилей, так и у зрителей онлайн-трансляции финала. Дополнительную информацию о турнире можно увидеть по ссылке.