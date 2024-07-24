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Сегодня, 20:45

Ответ Marvel и DC? В России появится своя команда супергероев

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Русские супергерои.
Фото Галамарт

В России появятся своя команда блюстителей закона с супер-способностями.

Русские супергерои.
Фото Галамарт

Герои, основанные на народных сказках, станут маскотами для сети супермаркетов «Галамарт». Производством проекта займется иранская студия Sky Frame.

Русские супергерои.
Фото Галамарт

Из подробностей пока доступны только концепт-арты и планы на целых два проекта для разной возрастной категории — один проект для маленьких и один для подростков. Чем именно окажутся так называемые «проекты» — непонятно.

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