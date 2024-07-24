Выложено новое комбо для Хомяка на 24-25 июля 2024 года

Игроки за считаные минуты разгадали три новые комбо-карты для Hamster Kombat на 24-25 июля. Комбинация следующая:

Комбо-карточки Hamster Kombat на 24-25 июля.

YouTube Gold Button — в разделе Specials

Villa for the DEV team — в разделе Specials

Telegram Miniapp Launch — в разделе Specials

Как открыть карты из комбо на 24-25 июля

Карточки YouTube Gold Button и Telegram Miniapp Launch открываются без проблем в разделе Specials, а для открытия карты Villa for the DEV team из того же раздела требуется иметь как минимум пять приглашенных друзей на аккаунте.

Что дают комбо-карты в Hamster Kombat

Все игровые карточки в Hamster Kombat нужны для повышения пассивного дохода. Но каждый день три определенные карты приносят 5 миллионов монет, если купить или прокачать их. Новое комбо появляется ежедневно в 15:00 мск.

Как использовать комбо-карты в Hamster Kombat

Карты нужно купить или прокачать. Нажмите кнопку «Комбо» или Mine в виде изображения кирки, а после разыщите нужную карточку в одной из категорий.