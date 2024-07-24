На ПК заглянет эксклюзив с PS5 с самой горячей героиней этого года

Разработчики из Shift Up открыли вакансии для разработки ПК-порта Stellar Blade.

Stellar Blade. Фото Shift Up

Одна из вакансий указывает на то, что разработчики ищут специалиста с навыками разработки дизайна боевых действий под ПК. Студия требует «навыков разработки на ПК и работы с данными». Также приглашаются «все, кто хочет создавать сражения для отечественных консольных AAA-экшенов».

В мае 2024 года появились слухи, что Shift Up уже рассматривает возможность переноса Stellar Blade на ПК. Причина тому — высокие продажи игры.