Вышедшая мини-игра в Hamster Kombat на 24-25 июля была разгадана

Игроки довольно быстро выложили видео с разгадкой новой мини-игры Hamster Kombat. Решение на 25 июля выглядит так:

Принцип мини-игры в Hamster Kombat

Мини-игра — это та же самая головоломка, в которой за ограниченное время предстоит провести ключ через препятствия. Уложиться придется за 30 секунд — в ином случае попробовать ее пройти получится только через полтора часа.

Как получить ключ в Hamster Kombat

Для этого нужно нажать на одноименный пункт в главном меню приложения. Когда мини-игра загрузится, нужно передвигать красные и зеленые блоки при помощи свайпов так, как это демонстрируется в решении.

Для чего нужны ключи в Hamster Kombat

Точного ответа пока что нет. Скорее всего в дальнейшем в приложении появятся кейсы с наградами, тогда и понадобятся ключи для их открытия.