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Сегодня, 23:06

Вышедшая мини-игра в Hamster Kombat на 24-25 июля была разгадана

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Hamster Kombat.
Фото Telegram

Игроки довольно быстро выложили видео с разгадкой новой мини-игры Hamster Kombat. Решение на 25 июля выглядит так:

Принцип мини-игры в Hamster Kombat

Мини-игра это та же самая головоломка, в которой за ограниченное время предстоит провести ключ через препятствия. Уложиться придется за 30 секунд — в ином случае попробовать ее пройти получится только через полтора часа.

Как получить ключ в Hamster Kombat

Для этого нужно нажать на одноименный пункт в главном меню приложения. Когда мини-игра загрузится, нужно передвигать красные и зеленые блоки при помощи свайпов так, как это демонстрируется в решении.

Для чего нужны ключи в Hamster Kombat

Точного ответа пока что нет. Скорее всего в дальнейшем в приложении появятся кейсы с наградами, тогда и понадобятся ключи для их открытия.

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В Hamster Kombat раскрыли слово дня на 24-25 июля

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