Кто-то продал самый дорогой скин в Counter-Strike 2 за 110 рублей
Любители скинов в гневе рвут волосы из-за упущенной возможности — на торговой площадке в Steam кто-то продал AWP «Dragon Lore» за 100 рублей.
Counter-Strike 2.
Фото Valve
Цена «Драгон лора» на рынке предметов составляет 527 тысяч рублей. Скин настолько редкий, что в сообществе вокруг него образовалась некая мистическая аура. Мол, владеют им либо сумасшедшие богачи, либо поцелованные Богом счастливчики, которым удалось скрафтить винтовку через контракты обмена.
Имя или хотя бы никнейм мецената, подарившего кому-то 500 тысяч за 100 рублей, к сожалению, неизвестно.
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