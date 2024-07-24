Кто-то продал самый дорогой скин в Counter-Strike 2 за 110 рублей

Любители скинов в гневе рвут волосы из-за упущенной возможности — на торговой площадке в Steam кто-то продал AWP «Dragon Lore» за 100 рублей.

Counter-Strike 2. Фото Valve

Цена «Драгон лора» на рынке предметов составляет 527 тысяч рублей. Скин настолько редкий, что в сообществе вокруг него образовалась некая мистическая аура. Мол, владеют им либо сумасшедшие богачи, либо поцелованные Богом счастливчики, которым удалось скрафтить винтовку через контракты обмена.