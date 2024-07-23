Назван секретный код для Hamster Kombat на 23-24 июля

Каждый день в Hamster Kombat появляется новый секретный шифр. В этот раз зашифрованным на 23-24 июля словом стало:

H: • • • •

O: — — —

D: — • •

L: • — • •

Секретный код обновляется каждый день

Это происходит ровно в 22:00 по мск. Сразу после этого шифр появляется в Интернете. Проще всего отслеживать новые шифры на нашем сайте.

Правильно введенный шифр приносит 1 миллион монет

Нельзя сказать, что это гигантская сумма. Однако и лишней она не будет, особенно в преддверии листинга и эйрдропа, которые, предположительно, произойдут уже совсем скоро. Тогда игроки в Hamster Kombat смогут вывести токены и обменять их на настоящие деньги, а это значит, что пригодится каждая монетка.

Шифр вводится в приложении при помощи азубки Морзе

Азбука Морзе появилась в XIX веке, буквы в ней обозначаются точками и тире. Для ввода шифра нужно нажать на «Ежедневный шифр» — фон станет красным, после чего можно вводить символы при помощи тапов, делая между буквами паузы.

Точка (•) — короткий тап.

Тире (—) — длинный тап, 1 или 2 секунды.