Мини-игра в Hamster Kombat на 23-24 июля разгадана

Найдено решение для мини-игры в Hamster Kombat на 23-24 июля.

Принцип мини-игры в Hamster Kombat

Мини-игра — это та же головоломка. Цель игрока — провести ключ из одного конца экрана в другой, передвигая разноцветные блоки, символизирующие рыночные «свечи» . Игрок должен уложиться в 30 секунд — в противном случае попытка будет провалена, новая будет доступна только через полтора часа.

Как получить ключ в Hamster Kombat

Для этого нужно нажать на одноименный пункт в главном меню приложения. Когда мини-игра загрузится — нужно передвигать красные и зеленые блоки при помощи свайпов так, как это демонстрируется в решении.

Как только путь для ключа станет свободен — его нужно «смахнуть» слева направо. Тогда игрок получит ключ — их количество отображается на основном экране.

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

Точной информации по этому поводу нет. Скорее всего в дальнейшем в приложении появятся кейсы с наградами, тогда и понадобятся ключи для их открытия. Так или иначе, лишними они точно не окажутся.