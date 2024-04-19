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Сегодня, 21:25

В Kingdom Come: Deliverance 2 будет русский язык

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Warhorse

Стало известно, что Kingdom Come: Deliverance 2, долгожданное продолжение чешской ролевой игры 2018 года выхода, получит перевод на русский язык. Правда, дополнительная озвучка не предполагается, только текст. Но ее не было и в первой части, а с учетом популярности студий, занимающихся неофициальными переводами, можно надеяться, что игра все-таки заговорит русскими голосами.

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Точная дата выхода Kingdom Come: Deliverance 2 неизвестна, но релиз должен состояться до конца текущего года.

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