Видеокарты GeForce RTX 40 Super — какими они будут и когда выйдут

Реальные цены в России на новые видеокарты наверняка будут выше на 30 процентов.

8 января NVIDIA впервые представила новые видеокарты линейки RTX 40 Super. В нее вошли три видеокарты — RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super.

Технические характеристики GeForce RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super

Самая мощная и самая дорогая модель из новой линейки GeForce RTX 4080 Super быстрее обычной RTX 4080 без приставки Super в среднем на 5%. RTX 4070 Ti Super должна быть примерно на 20% быстрее обычной версии, что позволит ей догнать по производительности RTX 4080. И самая младшая из линейки RTX 4070 Super на 7% медленнее RTX 4070 Ti Super и на 10-12 процентов быстрее RTX 4070.

RTX 4080 Super. Фото NVIDIA

Характеристики RTX 4080 Super:

CUDA ядер: 10240

Шейдерные ядра: 52 TFLOPS

RT-ядра: 121 RT TFLOPS

Тензорные ядра: 836 AI TOPS

Память: 16 ГБ GDDR6X

Шина памяти: 256-бит

Базовая частота: 2295 МГц

Повышенная частота: 2550 МГц

Энергопотребление: 320 Вт

RTX 4070 Ti Super. Фото NVIDIA

Характеристики RTX 4070 Ti Super:

CUDA ядер: 8448

Шейдерные ядра: 44 TFLOPS

RT-ядра: 102 RT TFLOPS

Тензорные ядра: 706 AI TOPS

Память: 16 ГБ GDDR6X

Шина памяти: 256-бит

Базовая частота: 2340 МГц

Повышенная частота: 2610 МГц

Энергопотребление: 285 Вт

RTX 4070 Super. Фото NVIDIA

Характеристики RTX 4070 Super:

CUDA ядер: 7168

Шейдерные ядра: 36 TFLOPS

RT-ядра: 82 RT TFLOPS

Тензорные ядра: 568 AI TOPS

Память: 12 ГБ GDDR6X

Шина памяти: 192-бит

Базовая частота: 1980 МГц

Повышенная частота: 2475 МГц

Энергопотребление: 220 Вт

RTX 4080 Super. Фото NVIDIA

Цена на GeForce RTX 4080 Super

Рекомендованная стоимость NVIDIA GeForce RTX 4080 Super во всем мире составит $ 999. Это на $ 200 дешевле, чем RTX 4080 продавалась на старте.

Сколько видеокарта будет стоить в России — пока неизвестно, но та же RTX 4080 продается в российских магазинах за 122 000 рублей. Возможно, RTX 4080 окончательно исчезнет из магазинов, а на ее место придет RTX 4080 Super.

Цена на GeForce RTX 4070 Ti Super

Рекомендованный ценник на GeForce RTX 4070 Ti Super — $ 799. Учитывая объем предлагаемой мощности, видеокарта может стать самым интересным решением из линейки. Мощность на уровне RTX 4080, а стоимость очевидно ниже.

Цена на GeForce RTX 4070 Super

Стоимость GeForce RTX 4070 Super на старте составит $ 599. Новая видеокарта заменит оригинальную RTX 4070 и может стать одним из самых привлекательных вариантов для тех, кто хотел бы обновиться с RTX 20-й серии или более ранней.

RTX 4000 Super. Фото NVIDIA

Даты выхода видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super

Первой на прилавках магазинов появится GeForce RTX 4070 Super — она выйдет 17 января 2024 года. Далее выпустят GeForce RTX 4070 Ti Super — 24 января 2024 года. И последней появится GeForce RTX 4080 Super — 31 января 2024 года.