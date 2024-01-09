Боты в Counter-Strike 2 — как их добавить и убрать
Часто при настройке собственного сервера в Counter-Strike 2 возникает необходимость добавления ботов. С помощью них можно эффективно тренировать аим, прострелы через текстуры или просто весело проводить время. Для этого нужно знать основные команды, о которых мы расскажем в данном материале.
Как добавить и убрать ботов в CS2
За добавление ботов отвечают три команды:
bot_add — добавляет бота в одну из команд;
bot_add ct — добавляет бота за команду CT;
bot_add t — добавляет бота за команду T.
Чтобы удалить ботов с сервера, введите:
bot_kick — убирает всех ботов;
bot_kick ct — убирает одного бота из команды CT;
bot_kick t — убирает одного бота из команды T;
bot_kick [имя на английском] — убирает конкретного бота.
Имя бота на английском пишется в консоли разработчика в момент его добавления на сервер. Информацию также можно узнать с помощью команды status, которая отображает список всех игроков.
Если необходимо убить бота, но не исключать его с сервера, пропишите:
bot_kill — убивает всех ботов;
bot_kill ct — убивает одного бота из команды CT;
bot_kill t — убивает одного бота из команды T.
Как изменить сложность ботов в CS2
В CS:GO было пять уровней сложности ботов. Задать необходимый можно было перед запуском тренировочной карты в главном меню. Однако сейчас этой функции больше нет, в связи с чем у многих игроков возникают проблемы.
В CS2 изменить сложность ботов можно только с помощью консольных команд. Всего доступно четыре уровня:
bot_difficulty 0 — легкий;
bot_difficulty 1 — нормальный;
bot_difficulty 2 — сложный;
bot_difficulty 3 — экспертный.
Будьте внимательны: после активации сложность ботов поменяется только в следующем раунде. Чтобы ускорить этот процесс, можно воспользоваться командой mp_restartgame 1 — раунд перезапустится в течение одной секунды.
«Безобидные» боты теперь вынесены в отдельную команду. Чтобы они не стреляли, введите bot_dont_shoot 1. Команда работает только с активированным sv_cheats 1. Вернуть все как было можно с помощью bot_dont_shoot 0.
Как поставить бота на нужное место в CS2
Иногда во время тренировок возникает необходимость установить бота в определенное место. Для этого введите в консоль sv_cheats 1 и выполните следующие действия:
— сделайте ботов неподвижными с помощью команды bot_stop 1;
— встаньте рядом с местом, куда хотите поставить бота;
— пропишите в консоль bot_place.
Команда bot_place сработает только при наличии ботов на сервере. Если вы еще не добавили ни одного персонажа, то воспользуйтесь нашим руководством выше.
Другие полезные команды для управления ботами в CS2
bot_knives_only — боты используют только ножи.
bot_pistols_only — боты используют только пистолеты.
bot_snipers_only — боты используют только снайперские винтовки.
bot_all_weapons — боты могут использовать все оружие.
bot_allow_grenades 0 — боты не могут использовать гранаты.
bot_allow_machine_guns 0 — боты не могут использовать пулеметы.
bot_allow_pistols 0 — боты не могут использовать пистолеты.
bot_allow_sub_machine_guns 0 — не могут использовать пистолеты-пулеметы.
bot_allow_rifles 0 — боты не могут использовать штурмовые винтовки.
bot_allow_rogues 0 — боты всегда подчиняются радиокомандам.
bot_allow_shotguns 0 — боты не могут использовать дробовики.
bot_allow_snipers 0 — боты не могут использовать снайперские винтовки.