Лучшие настольные игры по видеоиграм: «Ведьмак», StarCraft, DOOM и другие

Настолки — приятное, но дорогое удовольствие.

Что делать, если любимая игра уже пройдена, а хочется еще чего-нибудь, но в этой же вселенной? Одним из вариантов продлить удовольствие считаются настольные игры. Тем более в последние годы вышло много достойных настолок по мотивам. Собрали десять интересных настольных игры по видеоиграм.

1. Fallout

— Стоимость игры: 5 990 рублей

Настольная игра по Fallout. Фото media.2x2tv.ru/fallout-nastolka-dlc/

Настольная итерация Fallout просто обязана быть на полке у любого уважающего себя поклонника серии. Геймерам предстоит отправиться в увлекательное путешествие по постапокалиптическим Пустошам, выживать и зарабатывать авторитет. И на этом пути они столкнутся с разными мутантами, соберут ценные ресурсы и даже найдут свихнувшийся искусственный интеллект.

Проходить можно как компанией до 4 игроков, так и в соло. Это очень качественно выполненный тайтл с продуманными до мелочей правилами и механиками, которые позволят вкатиться даже новичкам. А многочисленные отсылки к оригинальным проектам и общая стилистика порадуют всех фанатов.

2. «Мор» («Утопия»)

— Стоимость игры: 2 990 рублей

Настольная игра по Мор. Утопия. Фото kzn.znaemigraem.ru/catalog/mor_utopiya/

Как и оригинальная игра, настольная адаптация нисколько не жалеет. Игровой процесс получился хардкорным и требует внимательно обдумывать тактику перед каждым ходом. Шикарно выполненные элементы и сохраненная сюжетная канва шикарно погружают в мрачную атмосферу первоисточника.

Проект предназначен для компании от 2 до 4 человек, один из которых становится Чумой, а остальные — врачами. У каждого персонажа свои цели и задачи, а для их достижения придется много перемещаться по улицам города, договариваться друг с другом, и, конечно же, предавать. Из-за этого прохождение превращается в хаос, где каждый пытается выжить и сохранить свой разум в ясности.

3. Bloodborne

— Стоимость игры: 8 990 рублей

Настольная игра по Bloodborne. Фото YouTube / finngamer

Настольная Bloodborne идеально подойдет тем, кому не хватило мрачности виртуального Ярнама. Перед началом партии нужно выбрать класс Охотника, каждый из которых отличается особыми навыками. А дальше предстоит не только охотиться на монстров, но и даже самому превратиться в одного из них.

Во всем остальном это бережно перенесенная в формат настолки игра по мотивам, рассчитанная на компанию до 5 человек. Авторы добавили кампанию и бои, а продуманная тактическая составляющая требует быстро принимать сложные решения и адаптироваться к новым условиям. Отдельно поклонников творчества FromSoftware порадует качество и визуальный стиль миниатюр и фигурок.

4. DOOM

— Стоимость игры: 7 990 рублей

Настольная игра DOOM. Фото https://gamingrespawn.com/board-game-reviews/22591/doom-board-game-review/

В это сложно поверить, но даже мясной шутер можно перевести в формат настолки. Как и в оригинале, игровой процесс настолки заточен вокруг уничтожения толп адских демонов. Геймерам нужно передвигать отряды пехотинцев и весело сметать все встреченное на пути. Большая часть действий совершается с помощью карт, а найденное оружие и аптечки позволяют прокачать героя и усилить ходы.

Динамичные битвы, яркие комбо-маневры, бонусные действия, понятные правила и шикарное оформление — эти и другие достоинства DOOM: The Board Game порадуют всех, кто пожелает познакомиться с ним. Проходить лучше командой до 6 пользователей, а одна партия растянется примерно на два часа.

5. Sid Meier's Civilization

— Стоимость игры: 4 490 рублей

Настольная игра по Цивилизации. Фото reddit.com

Серия Sid Meier's Civilization словно была создана для настольного формата. В итоге получилась глобальная стратегия, чьи правила заимствованы из оригинала. Игроки стартуют в равных условиях, после чего занимаются развитием своей культуры, экономики и технологий. Для этого требуется собирать ресурсы, проводить исследования, торговать, захватывать новые территории.

Уникальности придают фракции, каждая из которых обладает своими особенностями. Правда, авторам пришлось сократить количество наций, а сражения превратились в аналог «камень-ножницы-бумага». Но даже так четверо геймеров могут весело провести время и насладиться богатым контентом.

6. Anno 1800

— Стоимость игры: 4 990 рублей

Настольная игра по Anno. Фото etsy.com/no-en/listing/1312443180/anno-1800-board-game-organizer-insert

Схожая ситуация и с Anno 1800. Механики творения Ubisoft идеально подошли для настолки, заодно позволив сохранить все особенности симулятора. Пользователям предстоит погрузиться в индустриальную эпоху и привести свой город к процветанию. Для этого придется много строить, прокачивать производство и налаживать торговлю. А заодно не стоит забывать о потребностях жителей.

Прохождение рассчитано на 4 человек, а каждая партия в среднем длится два часа. Благодаря минималистичному оформлению и простым правилам в игре низкий порог входа. Ну а для любителей стратегий тут полно ресурсов, разветвленное древо технологий, проработанная механика политики и экономики. Ну и главное, настольная Anno 1800 обладает высокой реиграбельностью, из-за чего каждый заход превращается в уникальное приключение.

7. Master of Orion

— Стоимость игры: 1 490 рублей

Настольная игра по Master of Orion. Фото https://www.ebay.com/itm/394285086388

Настольная Master of Orion — еще одна глобальная стратегия. Однако авторам пришлось внести сильные изменения по сравнению с первоисточником. Адаптация лишилась глобальной карты и сосредоточилась на развитии своей цивилизации. При этом фракции обладают своими достоинствами и недостатками.

Адаптация Master of Orion предназначена для 2-4 пользователей. Игровой процесс завязан на картах, с помощью которых добываются ресурсы, строятся здания и изучаются технологии. Нужно активно воевать, налаживать дипломатические связи и следить за настроением жителей. На карте постоянно что-то происходит, из-за чего тут некогда скучать, а партии пролетают на одном дыхании.

8. This War of Mine

— Стоимость игры: 5 490 рублей

Настольная игра по This War of Mine. Фото mosigra.ru/eto-moia-voina/rules/

В настольной адаптации This War of Mine придется вжиться в роль людей, оказавшихся в осажденном городе. Геймплей во многом перенес оригинал от 11 bit studios в карточки и фишки. Персонажам необходимо защищать свое жилище и добывать нужные ресурсы во время ночных вылазок. Нашлось место тяжелым моральным выборам, что добавляет реиграбельности.

Из-за множества компонентов и манипуляций с ними проект может показаться сложным. Однако авторы постарались продумать этот момент, добавляя новые механики по мере прохождения. И если во всем этом разобраться, то игра раскроется как мрачное приключение про обычных людей в тяжелых обстоятельствах. Не удивляйтесь, если к концу партии вы будете вымотаны.

9. «Ведьмак: Старый Мир»

— Стоимость игры: 8 490 рублей

Настольная игра по вселенной The Witcher. Фото dzen.ru/a/ZSZSclKEEDqk4u5I

«Ведьмак: Старый Мир» — это одна из тех настолок, которая в первую очередь будет интересна фанатам трилогии от CD Projekt RED. Комплектация коробки, дизайн фигурок и оформление — во всем этом чувствуется то, с какой любовью и уважением к первоисточнику подошли к делу авторы. Ну а еще это очень продуманная приключенческая игра, способная поразить своими масштабами.

Игрокам (от 1 до 5 человек) доведется принять участие в исторических событиях, а заодно доказать всем, кто здесь сильнейший ведьмак. Геймплей содержит как тактическую часть, так сохраняет элемент случайности, благодаря чему постоянно происходит что-то неожиданное. В остальном же придется выполнять квесты, убивать монстров, прокачивать героев и собирать сокровища. Это отличный способ весело провести вечер с друзьями в любимой вселенной.

10. StarCraft

— Стоимость игры: 4 130 рублей

Настольная игра по вселенной StarCraft. Фото pikabu.ru/story/starcraft_the_board_game_6580287

Настольная версия StarCraft — это больше игра по мотивам знакомой вселенной, где от культовой стратегии осталось лишь несколько деталей. Героев закидывают в масштабные космические сражения, где необходимо бороться за планеты и их ресурсы, договариваться друг с другом, исследовать локации.

Это действительно масштабное произведение, где геймерам выдается множество тактических и стратегических возможностей. Правда, перед этим придется изучить массивный томик правил с множеством нюансов. А еще тут множество элементов и миниатюр, от которых поклонники серии будут просто в восторге.