Еще не посмотрели третий сезон «Ведьмака»? Как и где это сделать бесплатно

Последнее появление Генри Кавилла в роли Геральта.

Финальные серии третьего сезона сериала «Ведьмак» вышли на Netflix 27 июля. Они стали последними для Генри Кавилла в роли Геральта, ведь в продолжении шоу «Белого Волка» сыграет Лиам Хемсворт.

В связи с множеством проблем адаптации некоторые фанаты «Ведьмака» не собираются поддерживать создателей шоу копеечкой, но проститься с Кавиллом в роли Геральта им все же хочется. В новом материале мы расскажем, где посмотреть третий сезон сериала бесплатно и в хорошем качестве.

Где посмотреть третий сезон «Ведьмака» бесплатно

Стоит начать с того, что в марте 2022 года Netflix прекратил работу в РФ и ограничил доступ к своим ресурсам. По собственной инициативе компании, единственным местом для просмотра третьего сезона «Ведьмака» из России стали пиратские онлайн-сервисы.

Witcher-tv.online

Самым удобным из них является Witcher-tv.online. Его преимущество заключается в том, что сайт полностью посвящен сериалу «Ведьмак» и позволяет смотреть третий сезон шоу в полноценном дубляже от официальных русскоязычных актеров озвучки.

Zetflix

Еще одним неплохим сервисом является Zetflix, который полностью копирует функционал онлайн-кинотеатра Netflix и предоставляет весь контент бесплатно.

Чтобы избежать возможной блокировки, Zetflix ежедневно меняет свой адрес. Например, 1 августа он выглядит так: https://1aug.zetfix.online. Но исправлять ссылку вручную вовсе не обязательно, ведь сервис запросто можно найти, вбив в поисковой строке браузера слово zetflix.

Оценки третьего сезона «Ведьмака»

Судя по оценкам пользователей IMDb, третий сезон «Ведьмака» оказался самым провальным. В среднем его оценили на 5,9 балла из 10, тогда как первый сезон получил 8,3 балла, а второй — 8.

Аналогичная ситуация наблюдается на агрегаторе Rotten Tomatoes. Зрители оценили третий сезон «Ведьмака» на 22% свежести, в то время как первый получил 89%, а второй — 56%.

Авторов третьего сезона «Ведьмака» критикуют за ужасный сценарий, несоответствие книгам, каст актеров с типичным для Netflix упором на расовое разнообразие, «убийство» потенциала шоу и потерю Генри Кавилла.