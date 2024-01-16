10 лучших бесплатных игр в Steam прямо сейчас

Правда, внутриигровые платные услуги и подписки никто не отменял.

Долгие годы Steam занимает лидирующие позиции среди онлайн-сервисов для распространения компьютерных игр. Этому способствует множество факторов: и широкий ассортимент товаров, и успешные собственные проекты Valve. Собрали 10 лучших бесплатных игр, которые можно найти в Steam на начало 2024 года.

10. Warframe

Дата выхода в Steam: 25 марта 2013 года

Жанры: экшен, RPG, шутер от третьего лица

Издатель: Digital Extremes

Фото Warframe

Действие Warframe происходит в далеком будущем, где три фракции сражаются за контроль над Солнечной системой. В игре присутствуют более 40 классов с уникальными навыками, продуманная боевая система и десятки интересных квестов. Warframe неоднократно становилась победителем международной премии Webby Awards в номинации «Народный выбор».

9. Path of Exile

Дата выхода в Steam: 23 октября 2013 года

Жанры: ММО, RPG, экшен

Издатель: Grinding Gear Games

Фото Path of Exile

Игра в жанре «руби и режь». Действие происходит в мрачном фэнтезийном мире, где пользователям необходимо выбрать один из семи классов и исследовать подземелья с монстрами. Многие называют Path of Exile духовным преемником Diablo II, но со значительно большим количеством контента.

8. War Thunder

Дата выхода в Steam: 15 августа 2013 года

Жанры: симулятор, экшен, ММО

Издатель: Gaijin Distribution KFT

Фото War Thunder

Военный симулятор со сражениями в воздухе, на суше и море. В нем воссоздано огромное количество боевой техники разных стран, включая Россию, Китай и США. В 2013 году War Thunder вошла в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой набор самолетов и рекордное количество игроков на одном сервере.

7. The Finals

Дата выхода в Steam: 8 декабря 2023 года

Жанры: экшен, шутер

Издатель: Embark Studios

Фото The FInals

Шутер от первого лица с детализированной графикой. В базовом режиме игроки делятся на команды по три человека. Главная задача — заработать как можно больше денег. Одной из ключевых особенностей игры является разрушаемая среда, которая создает высокую динамичность в боях. Благодаря этому она частично напоминает Battlefield 2042 и Rainbow Six Siege.

6. Team Fortress 2

Дата выхода в Steam: 10 октября 2007 года

Жанры: экшен, шутер

Издатель: Valve

Фото Team Fortress 2

Знаменитый геройский шутер Valve. Летом 2023 года игра получила новую жизнь после выхода крупного обновления и установила новый рекорд по онлайну — более 220 тысяч одновременных пользователей. Многие критики и журналисты причисляют ее к величайшим играм всех времен.

5. NARAKA: Bladepoint

Дата выхода в Steam: 12 августа 2021 года

Жанры: файтинг, королевская битва

Издатель: NetEase Games Global

Фото NARAKA: Bladepoint

Бесплатный экшен в жанре королевской битвы. В нем присутствует обширный арсенал оружия ближнего и дальнего боя, а каждый герой обладает уникальными умениями. Боевая система работает в стиле «камень-ножницы-бумага». В 2021 году игру номинировали на премию Golden Joystick Awards, которая считается одной из старейших в индустрии.

4. Apex Legends

Дата выхода в Steam: 5 ноября 2020 года

Жанр: королевская битва

Издатель: Electronic Arts

Фото Apex Legends

Королевская битва от американской студии Respawn, известной по серии Titanfall. В момент выхода в 2019 году она вызвала широкий интерес сообщества благодаря красочному дизайну и растущей популярности жанра. Спустя некоторое время игра появилась в Steam, где до сих пор остается одним из лидеров с ежедневным онлайном около 300 тысяч человек.

3. PUBG

Дата выхода в Steam: 21 декабря 2017 года

Жанр: королевская битва

Издатель: KRAFTON

Фото PUBG

Классика жанра. Ей принадлежит множество рекордов, включая максимальный онлайн в Steam — более 3,2 миллиона игроков. При этом ни одному другому проекту не удалось преодолеть отметку даже в 2 миллиона человек. Это самая продаваемая королевская битва в истории.

2. Dota 2

Дата выхода в Steam: 9 июля 2013 года

Жанр: MOBA

Издатель: Valve

Фото Dota 2

Многопользовательская боевая арена, в которой две команды по пять человек сражаются за контроль над картой. В ней доступны более 120 героев с уникальными способностями и большое количество контента. По игре регулярно проводятся киберспортивные турниры с многомиллионными призовыми фондами. В общем, это именно та игра, которая не нуждается в представлении.

1. Counter-Strike 2

Дата выхода в Steam: 27 сентября 2023 года

Жанр: шутер

Издатель: Valve

Фото Counter-Strike 2

Соревновательный шутер от Valve, который заменил легендарную CS:GO. Благодаря переходу на движок Source 2 игра получила множество визуальных и технических усовершенствований. На момент публикации статьи это единственная игра, чей ежедневный онлайн превышает миллион игроков.