Завершился третий сезон марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт»

Двести турниров, в которых приняли участие почти 17 000 человек, прошли в рамках третьего сезона марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт», информирует пресс-служба соревнований.

В рамках «Московского Киберспорта» традиционно прошел очередной сезон Russian Championship League по NHL 21, а также XI сезон Московской Студенческой Киберспортивной Лиги, по итогам которой лучшая команда — сборная РТУ МИРЭА — выступила во Всероссийской Киберспортивной Студенческой Лиге и в финале заняла третье место.

В пул дисциплин марафона также были включены: боевая арена для мобильных устройств League of Legends: Wild Rift, командный шутер Valorant, стратегии в реальном времени Red Alert 3 и Age of Empires II, а также игра в стиле «королевской битвы» Playerunknown's Battlegrounds Mobile.

При этом были сохранены ставшие классическими для «Московского Киберспорта» дисциплины и виды программы: шутер Counter-Strike: Global Offensive, боевые арены Dota 2 и League of Legends, стратегии в реальном времени StarCraft II и Warcraft III, а также соревновательные головоломки Hearthstone, Hearthstone: Battlegrounds, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics и Dota Underlords.

Причем если во втором сезоне было выделение профессиональной лиги только в StarCraft II, то в третьем был создан высший дивизион по Wild Rift. Благодаря разнообразию видов программы и наличию профессиональных дивизионов в турнирах «Московского Киберспорта» участвовали составы таких крупных киберспортивных организаций, как Gambit Esports и Unicorns of Love.

В течение всего третьего сезона «Московского Киберспорта» продолжался спецпроект «Лига звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive, где участвуют 16 команд, представляющих разные виды спорта. Каждый матч этой лиги, в которой играют такие именитые спортсмены, как Федор Смолов, Владимир Морозов, Дмитрий Алиев, Никита Задоров, Антон Бурдасов и другие, пользуется огромной популярностью у аудитории.

В рамках «Московского Киберспорта» стартовал еще один крупный и уникальный проект на стыке компьютерного и классического спорта — соревнования по игре UFC 4, каждое из которых проходит в один день с номерными турнирами UFC, а игроки выбирают тех же бойцов, что в этот вечер выходят в октагон. Эта серия продлится до ноября, когда лучшие игроки по итогам онлайн-квалификаций сыграют очный суперфинал.