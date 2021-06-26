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Александр DkPhobos Кучеря: «Меня не интересует возвращение на про-сцену»

17:40

Аналитик по Dota 2 Александр DkPhobos Кучеря поделился мнением о возвращении к карьере игрока.

«Меня уже давно не интересует возвращение на про-сцену. Скорее всего это связано с тем, что игра стала менее динамичной и более фарм-ориентированной. И есть много другой работы, которая мне сейчас больше нравится и кажется интересней.

Также я просто устал от нестабильности на профессиональной сцене в доте, где составы меняются часто, от того, что нет такого пути, где ты идешь вкладываешь время, усилия и знания благодаря чему прогрессируешь. В доте все идет вверх-вниз, вниз-вверх и так чередуется. Нет удовлетворения от того, что ты растешь, очень часто надо начинать все сначала.

Стать тренером? Предлагали, но мне не особо интересно. Если и тренировать команду, то это будет занимать гораздо больше времени. В целом это довольно неблагодарная работа и нестабильная, ведь составы не постоянны. Ты можешь инвестировать свое время в людей, а они потом, поругаются, кого-то отдельного подпишет другой состав», — приводит слова Александра Metaratings.ru.

DkPhobos официально завершил игровую карьеру в 2018 году. Последней его командой стала Team Spirit. На The International 2015 он занимал 5-6 места в составе Virtus.pro.

Дополнительная информация:

https://cybersport.metaratings.ru/articles/dkphobos-o-dengakh-i-mekhanike-v-dota-2-konflikte-gpk-s-xiao8-i-bandlakh/

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