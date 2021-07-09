Jamppi отклонил предложение о возвращении в CS:GO

Бывший профессиональный игрок в CS:GO Элиас Jamppi Олкконен продолжит выступать в дисциплине Valorant, информирует Metaratings.ru. У19-летнего финского киберспортсмена было сразу несколько предложений от команд из CS:GO. Однако, переговоры не дошли даже до стадии обсуждения финансовых деталей, так как Jamppi отказался возвращаться в CS:GO.

При этом важно отметить, что Jamppi не исключает своего камбэка в Counter-Strike, но это вряд ли произойдёт в ближайшее время. Игрок сосредоточен на выступлении за Team Liquid в Valorant.

Напомним, что Олкконен получил VAC-бан в 2015 году. Он долгое время пытался добиться снятия запрета и даже подал в суд на Valve. В итоге Jamppi принял решение перейти в Valorant.

Но 15 апреля компания Valve изменила правила проведения турниров по CS:GO. Теперь профессиональные игроки имеют право участвовать в турнирах серии RMR, если с момента получения VAC-бана прошло более пяти лет.