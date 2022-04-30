Warner Bros. Discovery может продать свои игровые студии

Бывший старший редактор издания GameInformer поделился информацией, что Warner Bros. Discovery хочет продать свои игровые студии и лицензированные IP.

По его словам, в списке потенциальных покупателей находится большинство крупных игровых издательств, таких как EA, Take-Two, Microsoft, Sony, Tencent, Netease и PUBG Corporation.

Ранее WB Discovery планировала урезать расходы примерно на 3 миллиарда долларов после слияния двух компаний, которое завершилось в начале апреля.

Discovery выкупила WarnerMedia у AT&T и сформировала новую компанию под названием Warner Bros. Discovery. Ее возглавит бывший CEO Discovery — 62-летний Дэвид Заслав.