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Сегодня, 13:24

Подтвердилась информация о переносе обновления 2.7 в Genshin Impact

Пьеретта АРКАН
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Персонаж игры Genshin Impact Нин Гуан.

Студия разработчиков HoYoverse официально подтвердили перенос обновления 2.7 на неопределенный срок. Об этом стало известно из поста в их официальной группе VK.

Сообщается, что подробнее о дате выхода обновления, плане оптимизации игрового контента и компенсации будет сообщено позже.

Ранее среди фанатов игры ходили слухи и инсайды, что из-за текущей ситуации в Китае обновление может не выйти в срок.

Изначально предполагалось, что в конце апреля выйдет анонсирующий трейлер, а уже в мае — само обновление.

Источник: https://vk.com/wall-183293188_1049839
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