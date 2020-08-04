В World of Tanks вышло крупнейшее обновление за год в честь десятилетия игры

Wargaming выпустила патч 1.10 для World of Tanks. Это обновление стало крупнейшим в 2020 году.

После выхода патча количество слотов для дополнительного оборудования перестало быть фиксированным — теперь оно зависит от уровня танка. На первом уровне больше нет повреждений оборудования — отказать может только ходовая. Кроме того, экипаж теперь полностью неуязвим до получения третьего уровня.

Разработчики также устроили глобальный ребаланс техники. Среди прочих изменений — возвращение карты «Жемчужная река» в случайные бои и новая система коммуникации между игроками.

Обновление 1.10 вышло в честь десятилетия World of Tanks. Релиз игры состоялся 12 августа 2010 года.