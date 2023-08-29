В Steam вышла детективная игра про Кукуево от российских авторов

В Steam появилась страница игры Kukuevo — детективной визуальной новеллы от русских разработчиков.

Согласно описанию, игрок возьмет на себя роль офисного клерка по имени Дима, который после увольнения решает уехать в деревню, чтобы отдохнуть от рутины. Отдохнуть парню не удается, так как он попадет в загадочное место.

Кукуево. Фото ProjectKukuevo

Игра создана двумя русскими разработчиками из команды ProjectKukuevo. Визуальный стиль игры выполнен при помощи нейросетей.