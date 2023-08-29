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Горбаченко: «Российский киберспорт невозможно исключить из мирового»

Алина Савинова
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Бывший президент Федерации компьютерного спорта России Александр Горбаченко высказался об отмене санкций в отношении российского киберспорта.

«Российский киберспорт физически невозможно просто взять и волюнтаристским образом исключить из мирового. Наши кибератлеты слишком заметны и успешны на мировой арене. Можно только мелочно напакостить российским киберспортсменам, вызвав при этом раздражение и неодобрение незападных стран, которые широко представлены в IESF», — цитирует Горбаченко Cybersport.Metaratings.ru.

28 августа Международная федерация киберспорта (IESF) приняла решение вернуть российские команды на международные соревнования. Россияне смогут выступать на турнирах с флагом и гимном.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/aleksandr-gorbachenko-rossiiskii-kibersport-nevozmozhno-isklyuchit-iz-mirovogo-278557/
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