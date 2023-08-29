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Сегодня, 14:02

Геймеры выбрали самого неприятного протагониста в GTA — победили Тревор и Клод

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Тревор из GTA V.
Фото Rockstar Games

Недавно мы рассказывали о дискуссии пользователей Reddit, определявших самого опасного играбельного персонажа в серии GTA.

GTA&nbsp;IV. Кто из героев серии GTA опаснее всего? Мнения разделились

Теперь же речь зашла о самом неприятном из протагонистов. Интересно, что во многом ответы совпадают — многим геймерам очень не нравятся Тревор из GTA 5 за его абсолютную отмороженность и постоянную жестокость и Клод из GTA 3 за его безэмоциональность и эгоистичность.

Отдельного упоминания заслуживает и Тони Сиприани, протагонист GTA: Liberty City Stories — уж слишком слепо тот следует приказам своего босса.

Источник: Reddit
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