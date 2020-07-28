В StarCraft II вышло обновление к десятилетию игры

Blizzard Entertainment выпустила обновление для StarCraft II в честь юбилея стратегии. С патчем студия улучшила редактор карт, добавила новые достижения в кампанию, а также расширила систему прогресса в совместных заданиях.

Разработчики поблагодарили фанатов, которые активно создают новый контент для StarCraft II. Специально для них Blizzard решила перенести некоторые элементы редактора из Warcraft III, а также улучшить работу с инструментами в целом. Помимо этого, студия ввела новый тип карт «Кампании», который позволит быстро менять локации в рамках одной игры.

Blizzard добавила новые достижения в каждую сюжетную миссию всех эпизодов StarCrat II, включая «Нова: незримая война». За их выполнение пользователи получат нового комментатора Стоуна. В режиме совместной игры стали доступны таланты авторитета для всех командиров, их можно заработать, повысив уровень персонажа с 1 до 15 трижды.

Помимо этого, разработчики ввели несколько изменений для улучшения игрового процесса в целом. К примеру, теперь в сетевых матчах запускается отсчет до начала партии, а в режиме «Своя игра» можно выбрать нужный сервер.

Релиз StarCraft II: Wings of Liberty состоялся 10 лет назад — 27 июля 2010 года.