В победителя турнира по Super Smash Bros. кинули мертвым крабом

В победителя турнира Super Smash Bros. Хуана Hungrybox Дебиeдму бросили мертвым крабом после финала турнира Pound 2019, сообщает cybersport.ru. В финале Дебиедм выиграл у Джозефа Mango Маркеса и заработал 2700 евро.

Фанаты уже не первый раз выражают недовольство игрой Hungrybox. В апреле незнакомец в нецензурной форме оскорбил его и его семью, а в феврале на Genesis 6 фанаты скандировали в его адрес: "Пошел ты".

Мертвый краб связан с мемом Melee is dead, которым игроки критикуют игру Дебиедмы - по их мнению, он убивает дух игры.