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Сегодня, 12:44

В Call of Duty: Modern Warfare 3 можно будет перенести оружие из предыдущей части

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Call of Duty: Modern Warfare 3.
Фото Call of Duty

Впервые в истории серии Call of Duty в ней появилась кросс-прогрессия. Это значит, что оружие и косметические элементы, открытые игроками в Modern Warfare 2, будут автоматически перенесены в Modern Warfare 2.

Причем, речь идет не только о релизе. И в дальнейшем можно будет повышать уровень оружия во второй части, а затем продолжать делать это в третьей. Исключения есть — нельзя перенести часть «косметики», но они незначительны.

Мнения игроков разделились. Одни радуются сохранению прогресса, другие указывают на то, что «новая игра» фактически оказывается обновлением для старой.

Источник: https://www.pcgamer.com/for-the-first-time-in-call-of-duty-history-everything-you-unlocked-in-last-years-game-will-carry-over-to-modern-warfare-3/
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