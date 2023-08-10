В Call of Duty: Modern Warfare 3 можно будет перенести оружие из предыдущей части

Впервые в истории серии Call of Duty в ней появилась кросс-прогрессия. Это значит, что оружие и косметические элементы, открытые игроками в Modern Warfare 2, будут автоматически перенесены в Modern Warfare 2.

Причем, речь идет не только о релизе. И в дальнейшем можно будет повышать уровень оружия во второй части, а затем продолжать делать это в третьей. Исключения есть — нельзя перенести часть «косметики», но они незначительны.

Мнения игроков разделились. Одни радуются сохранению прогресса, другие указывают на то, что «новая игра» фактически оказывается обновлением для старой.