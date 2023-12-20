В Dota 2 появится рапира для магов — падает ли она после смерти

Valve готовит для игроков новый дорогой предмет, который вполне может изменить нынешнюю ситуацию в Dota 2.

Речь о Caster Rapier — аналог Divine Rapier, но для героев с упором на магический урон. Предмет повышает урон от заклинаний на 50% и будет стоить 5600 золота.

Dota 2. Фото Valve

Неизвестно, когда предмет точно появится в игре, сейчас упоминание о рапире для магов есть только в файлах игры, а еще его можно купить при помощи эксплойта, но уже сейчас можно говорить о том, что предмет вполне может изменить мету персонажей и закуп для героев с магическим уроном.