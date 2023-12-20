Парень отсудил у Valve почти 1,5 млн рублей — все из-за кейсов в Counter-Strike

Геймер из Австрии отсудил у Valve 14 тысяч евро за открытие кейсов в Counter-Strike 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Дело закрыли в пользу парня из-за того, что лутбоксы в шутере признали незаконной азартной игрой — в Австрии для подобного должна быть специальная лицензия, которой нет у Valve.

Ранее на подобном обожглись EA и Sony — компании проиграли дела из-за FIFA Ultimate Team, в которой были футбольные наборы.