Смит — о дисквалификации команды Virtus.pro: «Спорт должен быть вне политики»

Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКС) Дмитрий Смит в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о дисквалификации российской команды Virtus.pro из-за национальности.

«Очень жаль, что организаторы коммерческих турниров во главу угла ставят свои интересы, а не соревновательный процесс. Мы уже не раз говорили, что киберспорт должен быть вне политики. Настоящая задача любого спорта — объединять спортсменов из разных стран, позволяя им определять сильнейшего», — сказал Смит «СЭ».

Ранее Virtus pro отстранили от турнира по игре Rainbow Six Siege из-за российских спортсменов в составе. Киберспортивная команда успела провести один матч, но результат был аннулирован.

В Virtus pro выступают россияне Павел Косенко (p4sh4), Дмитрий Митрахович (always), Данила Донцов (dan), Данил Габов (joystick) и Артур Ипатов (Sheppard).