В Cyberpunk 2077 появится создатель настольной версии игры

Создатель вселенной Cyberpunk Майкл Пондсмит сообщил, что появится в игре Cyberpunk 2077 в качестве одного из персонажей.

- У меня есть роль. Я записывался на одну, но затем разработчики дали мне другую, - цитирует Пондсмита Cybersport.ru. - Многого рассказать не могу. Рассказываю это, поскольку многие считают, что у меня должна быть роль в игре.

Ранее CD Project RED сообщила, что покажет новый геймплей Cyberpunk 2077 на выставке gamescom 2019. Она пройдет с 21 по 24 августа. Игра выйдет 16 апреля 2020 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.