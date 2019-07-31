В Cyberpunk 2077 появится создатель настольной версии игры

Создатель вселенной Cyberpunk Майкл Пондсмит сообщил, что появится в игре Cyberpunk 2077 в качестве одного из персонажей.
- У меня есть роль. Я записывался на одну, но затем разработчики дали мне другую, - цитирует Пондсмита Cybersport.ru. - Многого рассказать не могу. Рассказываю это, поскольку многие считают, что у меня должна быть роль в игре.
Ранее CD Project RED сообщила, что покажет новый геймплей Cyberpunk 2077 на выставке gamescom 2019. Она пройдет с 21 по 24 августа. Игра выйдет 16 апреля 2020 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/games/news/v-cyberpunk-2077-poyavitsya-sozdatel-nastolnoi-versii-igry
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