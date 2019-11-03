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Unique подписала состав по Rainbow Six Siege

08:40

Организация Unique объявила о подписании состава по Rainbow Six Siege. В него вошли представители коллектива 6blood, который вышел на LAN-финал Russian Major League Season 3 в Москве.

Unique гарантировала себе слот на LAN-финале досрочно. До конца группового этапа коллективу осталось сыграть четыре поединка против DED Inside, projectV, Team Empire и forZe.

Групповой этап Russian Major League Season 3 проходит с 1 октября по 13 ноября в онлайне. На LAN-финале в Москве, который состоится 23-24 ноября, выступят Team Empire, forZe, Unique и команда, которая займет четвертое место в группе. Призовой фонд турнира составляет миллион рублей, победитель получит 500 тысяч.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/rainbow-six-siege/news/unique-podpisala-sostav-po-rainbow-six-siege

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