Unique подписала состав по Rainbow Six Siege

Организация Unique объявила о подписании состава по Rainbow Six Siege. В него вошли представители коллектива 6blood, который вышел на LAN-финал Russian Major League Season 3 в Москве.

Unique гарантировала себе слот на LAN-финале досрочно. До конца группового этапа коллективу осталось сыграть четыре поединка против DED Inside, projectV, Team Empire и forZe.

Групповой этап Russian Major League Season 3 проходит с 1 октября по 13 ноября в онлайне. На LAN-финале в Москве, который состоится 23-24 ноября, выступят Team Empire, forZe, Unique и команда, которая займет четвертое место в группе. Призовой фонд турнира составляет миллион рублей, победитель получит 500 тысяч.