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22 января, 15:35

У российских разработчиков появился свой издатель в стране — он поможет продвигать игры

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Remnant 2.
Фото Gearbox

Компания Weloveplayers финансово поможет авторам игр, а также поддержит продвижение проектов в России и за рубежом.

Маркетинговое агентство планирует заниматься издательством отечественных инди-игр в России, СНГ, Китае и западных странах.

Кужлевка.
Фото Crytivo

В команду агентства входят специалисты, которые работали над маркетингом таких игр, как «Кужлевка», «Василиса и Баба Яга», Dying Light 2 Stay Human, Remnant: From the Ashes, Spear Song и других. Издательство уже согласует контракты с авторами двух неанонсированных проектов.

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