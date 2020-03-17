«Трактор» создал киберспортивную организацию

Пресс-служба «Трактора» сообщает, что клуб создал киберспортивную организацию CyberTRAKTOR. В ее состав вошли игроки CS:GO, FIFA. В будущем могут появиться киберспортсмены по дисциплине Dota 2.

Состав CS:GO: CRACK, Meowmeow, Holodiy, vijin, t1ma. FIFA: Роман Elinho Елисеев и Валерий Cooko Кисленко.

CyberTRAKTOR такде планирует развивать юношескую школу для геймеров.