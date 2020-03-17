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«Трактор» создал киберспортивную организацию

19:59
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Пресс-служба «Трактора» сообщает, что клуб создал киберспортивную организацию CyberTRAKTOR. В ее состав вошли игроки CS:GO, FIFA. В будущем могут появиться киберспортсмены по дисциплине Dota 2.

Состав CS:GO: CRACK, Meowmeow, Holodiy, vijin, t1ma. FIFA: Роман Elinho Елисеев и Валерий Cooko Кисленко.

CyberTRAKTOR такде планирует развивать юношескую школу для геймеров.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/other/news/khokkeinyi-klub-traktor-sozdal-kibersportivnuyu-organizaciyu

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