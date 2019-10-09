Team Liquid выступит на MDL Chengdu Major

Team Liquid обыграла Ninjas in Pyjamas со счетом 2:0 в квалификации на MDL Chengdu Major по Dota 2. Команда Айдена @iNSaNiA@ Саркои прошла на первый мейджор сезона DPC 2019/2020.

NiP выступят в отборочных к DOTA Summit 11. В первом матче они встретятся с Ad Finem. Квалификация пройдет 9-10 октября в онлайне. Четыре команды разыграют два слота на чемпионате и 60 очков Dota Pro Circuit.

Основной этап MDL Chengdu Major пройдет с 16 по 24 ноября в Китае. Призовой фонд соревнования составит 980 тысяч долларов и 15 тысяч рейтинговых очков Dota Pro Circuit.