Team Liquid вырвалась на первую позицию после игр второго дня PEL — Phase 2

Team Liquid заняла первое место в общем зачете второй недели на PUBG Europe League. Коллектив взял топ-1 в третьей серии дня, а также завершил четвертый раунд на 4 месте — 83 очка в сумме. FaZe Clan удалось обогнать Natus Vincere на 9 очков и занять второе место в таблице (81 и 72 очка).

CrowCrowd сохранила позицию в четверке лучших. В топ-8 также входят Team SoloMid, G2 Esports, ENCE eSports и Ninjas in Pyjamas.

Вторая фаза PUBG Europe League проходит с 17 мая по 7 июля в Берлине. 16 участников посеяли в одну группу, где они соревнуются на протяжении всего чемпионата. Призовой фонд турнира составляет 350 тысяч долларов — его разделят восемь лучших команд.