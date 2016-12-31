Тауфик "TAFA" Хидри: "World of Tanks? Игру 15 на 15 сложно реализовать в киберспорте"

Комментатор Тауфик "TAFA" Хидри, работавший на трансляциях CS 1.6, CS:GO, Point Blank, World of Tanks и других дисциплинах, подчеркнул в интервью cybersport.ru, что "танки" не стали киберспортивной дисциплиной из-за своего формата. По его словам, компания-разработчик не уделяла достаточно внимания этому компоненту.

– Некоторое время ты комментировал World of Tanks. Тяжело ли тебе дался переход из CS в WoT? 0 вопрос Хидри.

– Я особо не уходил из CS. Просто иногда надо поработать на благо компании. Подвернулся хороший проект в World of Tanks, который очень сильно помог нам в дальнейшем развитии отделов комментирования Dota 2 и CS:GO, а также в проведении чемпионатов от StarLadder. Раньше я комментировал Point Blank и Bloodline Champions. Переквалифицироваться было несложно, ведь я очень люблю игры и всю жизнь хотел работать в этой индустрии – либо создавать их, либо заниматься организацией чемпионатов. Я с детства знал, что моя жизнь будет связана с компьютерными играми.

– Почему "танки" не стали еще одной большой киберспортивной дисциплиной? Что помешало?

– Не так много внимания уделялось киберспортивному отделу. Да и изначально игра делалась не как киберспортивный проект. В то время, наверное, даже идей таких не было. Игру 15 на 15 сложно реализовать в киберспорте. Были проблемы со спектаторами, записями боев, сложности с тикрейтами (частота обновления игрового сервера – прим. ред.), с настройками сервера. Я жду какого-нибудь следующего проекта от Wargaming, может даже вторые "танки", если такое реально. Там, я думаю, компания уделит большое внимание киберспорту. Но и сейчас Wargaming не опускает руки, работает совместно с ESL, провела неплохой сезон. Сейчас возможна смена формата и встает большой вопрос: "Что же будет дальше?"