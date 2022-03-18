Российские клубы и сборную не удалили из компьютерной игры FIFA Online

Российские клубы и национальная сборная России остались в компьютерной игре FIFA Online спустя две недели после обещания компании EA Sports удалить их, информирует РИА «Новости».

EA Sports 2 марта пообещала удалить российские клубы и национальную команду из игр FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online, а из серии NHL 22 исключить сборные России и Белоруссии.

В настоящий момент в игре FIFA Online 4 и во всех режимах от онлайн-игр со случайными соперниками в сети до матчей с компьютером доступны московские «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», а также сборная России, которые изначально были представлены в футбольном симуляторе. Никаких изменений в составах команд и клубов, которые можно выбрать, не произошло.