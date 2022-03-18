Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 09:16

Российские клубы и сборную не удалили из компьютерной игры FIFA Online

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российские клубы и национальная сборная России остались в компьютерной игре FIFA Online спустя две недели после обещания компании EA Sports удалить их, информирует РИА «Новости».

EA Sports 2 марта пообещала удалить российские клубы и национальную команду из игр FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online, а из серии NHL 22 исключить сборные России и Белоруссии.

В настоящий момент в игре FIFA Online 4 и во всех режимах от онлайн-игр со случайными соперниками в сети до матчей с компьютером доступны московские «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», а также сборная России, которые изначально были представлены в футбольном симуляторе. Никаких изменений в составах команд и клубов, которые можно выбрать, не произошло.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220318/fifa-1778777049.html
0
Читайте также
Лыжные марафоны: как они устроены, кто их бегает и сколько зарабатывает
Кирилл Капризов – «новый Овечкин». Звезда «Миннесоты» бьет рекорды и сражается за звание лучшего россиянина в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Epic Games Store бесплатно раздают In Sound Mind
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости