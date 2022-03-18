Steam остановил выплаты разработчикам из России

Владельцы платформы заморозили выплаты разработчикам из России, Украины и Белоруссии на игры, размещенные в Steam в «цифре». Об этом рассказали сами авторы игр в своих социальных сетях с отсылкой на уведомление по электронной почте

«Ваша банковская информация Steam была деактивирована по следующей причине: в связи с текущей ситуацией в мире мы не можем отправлять банковские выплаты для граждан Белоруссии, России и Украины», — говорится в сообщении.

Пока компания Valve не дает официальных комментариев, в социальных сетях копится волна недовольства среди инди-разработчиков.