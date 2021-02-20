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Россиянин вошел в состав Ghost Gaming по Valorant

03:17

Канадская киберспортивная организация Ghost Gaming анонсировала состав по Valorant. В пятерку вошел россиянин Максим «wippie» Шепелев, который взят на испытательный срок. Он заменил Эддсиона «zecK» Горзека.

Ранее Шепелев профессионально играл в Counter-Strike: Global Offensive, выступая за такие команды, как Rebirth Esports, Swole Patrol, Chaos.

Полностью состав Ghost Gaming по Valorant выглядит следующим образом: Дайон «chase» Лопес, Нейт «payen» Лопес, Вилл «dazzLe» Лофман, Марки «NiSMO» Тайар и Максим «wippie» Шепелев.

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