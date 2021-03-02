Стартует третий сезон марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт»

Начиная с 1 марта, все желающие могут зарегистрироваться для участия в третьем сезоне крупнейшего в истории столицы марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт». В течение трех месяцев пройдет более 160 турниров в 14 видах программы, суммарный призовой фонд превысит 3 миллиона рублей. Проект организован Федерацией компьютерного спорта г. Москвы при поддержке Департамента спорта г. Москвы.

«Первые два сезона «Московского Киберспорта», прошедшие в 2020 году, ярко продемонстрировали востребованность подобного формата соревнований среди жителей столицы и других городов России, — сказал руководитель Департамента спорта г. Москвы Алексей Кондаранцев. — Мы видим, как растет количество и спортивное мастерство участников этих турниров, как победители «Московского Киберспорта» получают приглашения в профессиональные команды и блистают на всероссийских и международных соревнованиях. Это значит, что организаторы проекта идут по правильному пути, создавая уникальную систему соревнований для роста молодых талантов, отработки их навыков и тренировки с сильными соперниками. Теперь сложно представить спортивный календарь столицы без «Московского Киберспорта». Приглашаю всех участвовать в турнирах третьего сезона!»

В третьем сезоне «Московского Киберспорта» участников ждет серьезное пополнение: к марафону присоединятся боевая арена для мобильных устройств League of Legends: Wild Rift, командный шутер Valorant, стратегия в реальном времени Red Alert 3 и популярнейшая игра в стиле «королевской битвы» Playerunknown's Battlegrounds Mobile.

При этом сохранены классические для «Московского Киберспорта» дисциплины и виды программы: шутер Counter-Strike: Global Offensive, боевые арены Dota 2 и League of Legends, стратегии в реальном времени StarCraft II и Warcraft III, а также соревновательные головоломки Hearthstone, Hearthstone: Battlegrounds, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics и Dota Underlords. Причем если во втором сезоне было выделение профессиональной лиги только в StarCraft II, то в третьем так же будут созданы высшие дивизионы по Dota 2 и Wild Rift.

В рамках «Московского Киберспорта» также проходит одиннадцатый сезон Московской Студенческой Киберспортивной Лиги, в котором участвуют почти 1200 студентов вузов и ссузов столицы.

Частью «Московского Киберспорта» является набирающий популярность спецпроект «Лига звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive, где соревнуются представители 16 видов спорта. Среди них футболисты сборной России Федор Смолов и Владислав Игнатьев, хоккеисты сборной России Александр Свитов и Антон Бурдасов, чемпионы Европы фигуристы Дмитрий Алиев и Владимир Морозов, чемпион мира легкоатлет Иван Ухов, чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный и многие другие.

Все турниры проходят на платформе cybermos.ru, которая была создана специально для проекта «Московский Киберспорт», и постоянно совершенствуется, постепенно превращаясь в полноценную экосистему для игроков, турнирных операторов, компьютерных клубов, спонсоров и других участников киберспортивного рынка столицы.

Первые два сезона «Московского Киберспорта» проходили в мае-августе и ноябре-декабре 2020 года. В их рамках суммарно прошло почти 500 турниров, которые объединили несколько десятков тысяч участников.