Смолов выступит в «Лиге звезд спорта»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов стал участником «Лиги звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive.

7 февраля он проведет первый матч за футбольную команду Strikers. Его партнерами станут одноклубники Владислав Игнатьев, Виталий Лысцов, Владимир Шолох и полузащитник московского «Динамо» Андрей Мазурин.

Соперником футболистов станет сборная смешанных единоборств MMA Hammers в составе, которой выступят Роман Гнездилов, Вадим Курило, Руслан Данченко, Андрей Поздин и Руслан Колонтаевский.

Встреча начнется в 21:30. Дебютный матч в турнире сборная футболистов провела 31 января против команды танцевального спорта Flames. Встреча завершилась победой танцоров со счетом 16:5.