Россия вошла в учредительный комитет Европейской федерации киберспорта

Россия стала одной из пяти стран, которые вошли в учредительный комитет Европейской федерации киберспорта. Кроме нее, по результатам голосования также выбрали Бельгию, Германию, Израиль и Францию.

Главной задачей комитета станет формирование устава федерации. Ее следующая встреча состоится осенью 2019 года в Бельгии.

19 апреля 2019 года была подписана Берлинская декларация, в которой изложено видение федерации киберспорта в Европе. Ее поддержали 12 стран: Россия, Австрия, Бельгия, Венгрия, Украина, Великобритания, Германия, Сербия, Словакия, Турция, Франция и Швеция.