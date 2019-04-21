Россия и еще 11 стран создадут Европейскую федерацию киберспорта

Национальные киберспортивные организации из 12 стран договорились о создании Европейской федерации киберспорта, сообщает Esports Insider. Дискуссия о ее создании прошла в Берлине 10 апреля Результаты записаны в "Берлинской декларации".

В федерацию вошли ассоциации из Великобритании, Франции, Германии, Турции, России, Швеции, Австрии, Венгрии, Сербии, Словакии, Украины и Бельгии.

- Мы поняли, что все разделяем видение киберспорта в Европе. Фактически процесс объединения стартовал в Берлине, объединение такого количества стран является важным шагом для структурирования киберспорта в Европе, - сказал президент Федерации киберспорта Германии Ханс Янгов. - Есть много деталей, которые предстоит решить, но это часть переговоров. Нас объединяет цель создания Европейской федерации киберспорта.