Почти как в «Терминаторе» — появилась оперативная память из жидкого металла

Китайские ученые представили образец оперативной памяти из жидкого металла.

FlexRAM работает на основе жидкого галлия и обладает целым рядом недостатком, среди которых малая по сравнению с традиционной ОЗУ вместимость и всего 3500 циклов перезаписи. Но недостатки с лихвой перекрывают ее достоинством — такая память удерживают информацию без электропитания до 12 часов.

Очевидно, галлиевую «оперативку» в ПК мы увидим еще не скоро, а вот в специализированных устройствах она может прийтись весьма кстати.