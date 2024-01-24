Джокер из Флориды хочет от создателей GTA 6 не только денег

«Джокер из Флориды» оставил безуспешные попытки добиться от Rockstar денег просто так. Теперь он просит у Rockstar позвать его на озвучку игры и расширить роль персонажа, который, как он считает, был вдохновлен его образом.

Просит Лоуренс Салливан за это «пару лямов», что значительно превышает гонорар даже профессионального актера озвучки. В случае отказа «Джокер» все еще угрожает юристами, но делает это уже без огонька. Стоит ли говорить о том, что шансы интернет-знаменитости на успех очень и очень невелики?