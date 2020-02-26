Перед Олимпиадой в Токио пройдут турниры по Street Fighter V и Rocket League

Компания Intel совместно с Международным олимпийским комитетом проведет турнир Intel World Open перед началом летней Олимпиады-2020. Дисциплинами чемпионата станут Street Fighter V: Champion Edition и Rocket League, а призовой фонд составит 500 тысяч долларов.

Поучаствовать в турнире сможет любой желающий. Открытые квалификации начнутся в марте 2020 года. Победители отборочных пройдут в закрытые квалификации, которые состоятся в Катовице в июне 2020 года. Финальная часть Intel World Open пройдет с 22 по 24 июля в Токио.