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Перед Олимпиадой в Токио пройдут турниры по Street Fighter V и Rocket League

17:05

Компания Intel совместно с Международным олимпийским комитетом проведет турнир Intel World Open перед началом летней Олимпиады-2020. Дисциплинами чемпионата станут Street Fighter V: Champion Edition и Rocket League, а призовой фонд составит 500 тысяч долларов.

Поучаствовать в турнире сможет любой желающий. Открытые квалификации начнутся в марте 2020 года. Победители отборочных пройдут в закрытые квалификации, которые состоятся в Катовице в июне 2020 года. Финальная часть Intel World Open пройдет с 22 по 24 июля в Токио.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/games/news/intel-provedet-turniry-po-street-fighter-v-i-rocket-league-pered-letnei-olimpiadoi-v-tokio

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