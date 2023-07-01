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PCH3LK1N: «Составу NaVi нужно примерно полгода, чтобы сыграться и начать показывать результат»

Алина Савинова
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Комментатор Алексей PCH3LK1N Пчелкин высказался о новом составе Natus Vincere по CS:GO.

«Лучше «праймового» состава Natus Vincere, который был на мейджоре 2021 году, в ближайшее время, как мне кажется, мы не увидим. Игрокам нужно будет время, чтобы привыкнуть друг к другу. Плюс коммуникация теперь на английском, не знаю, как у b1t обстоят дела с языком и будет ли все хорошо по общению в первое время. Грамотные ли изменения или нет? Мы сможем увидеть со временем, и вряд ли это будет уже BLAST Premier: Fall Groups в июле. Составу нужно примерно полгода, чтобы сыграться и начать показывать результат. IM и jL очень хороши индивидуально, но в этой игре не все строится на твоем скилле», — приводит Metaratings.ru.

Команду покинули Денис eletrcoNic Шарипов, Илья Perfecto Залуцкий и Андрей bpl Кухарский. Новыми игроками коллектива стали Джустинас jL Лекавичус, Иван iM Михай и Алекси Aleksib Виролайнен, которые до этого выступали за GamerLegion и Ninjas in Pyjamas.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/pch3lk1n-costavu-navi-nuzno-polgoda-ctoby-sygratsya-i-nacat-pokazyvat-rezultat/
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