В ФКС России предлагают создать отдельные спортроты для занимающихся киберспортом военнообязанных

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал об идее организации создать специальные роты для военнообязанных, которые занимаются киберспортом.

«Есть киберспортсмены, которые представляют Россию на международной арене, я предлагаю, чтобы им давали отсрочку от армии, чтобы они могли защищать наш престиж. И уже после того, как наступает спортивная старость, а это происходит очень быстро, они смогут спокойно отдать долг Родине, отслужив в армии. Также я предлагаю в армии предусмотреть специализированные роты, которые будут направлены на дистанционное управление, а туда преимущественно набрать киберспортсменов. Потому что навыки мелкой моторики на порядок выше даже обычного геймера», — приводит ТАСС слова Смита.

В апреле прошлого года Смит сообщал, что Федерация компьютерного спорта России разработала пакет предложений по поддержке киберспорта, в частности предлагалось давать спортсменам отсрочку от армии.