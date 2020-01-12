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Овечкин и Кучеров вошли в команду года по версии NHL 20

08:10
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Компания EA Sports назвала шесть игроков, которые вошли в команду года в NHL 20.

В нее попали Александр Овечкин («Вашингтон»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон») , Брент Бернс («Сан-Хосе»), Джон Карлсон («Вашингтон») и Джордан Биннингтон («Сент-Луис»).

Спортсмены получили специальную версию карточки для режима NHL Ultimate Team c максимальным для себя рейтингом. Компания также подготовила специальные версии коньков для полевых игроков и особую маску для вратаря.

Наборы с карточками спортсменов в игре можно будет приобрести до 17 января.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/games/news/aleksandr-ovechkin-i-nikita-kucherov-voshli-v-komandu-goda-po-versii-nhl-20

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