Овечкин и Кучеров вошли в команду года по версии NHL 20

Компания EA Sports назвала шесть игроков, которые вошли в команду года в NHL 20.

В нее попали Александр Овечкин («Вашингтон»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон») , Брент Бернс («Сан-Хосе»), Джон Карлсон («Вашингтон») и Джордан Биннингтон («Сент-Луис»).

Спортсмены получили специальную версию карточки для режима NHL Ultimate Team c максимальным для себя рейтингом. Компания также подготовила специальные версии коньков для полевых игроков и особую маску для вратаря.

Наборы с карточками спортсменов в игре можно будет приобрести до 17 января.