Основатель Play2Live и Game Show умер от коронавируса

В Москве скончался белорусский бизнесмен Алексей Бурыдко. Ему было 34 года. Он был основателем нескольких киберспортивных проектов. Причиной смерти стала пандемия коронавируса.

О смерти Бурдыко на своей странице в Facebook сообщил его друг Павел Таран. Бизнесмен был основателем серии ивентов Techlabs, студии Game Show и стриминоговой платформы Play2Live.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 949 989 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —122 731 человек, выздоровело — 460 718.

По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.